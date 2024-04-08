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Сегодня, 12:57

Личка: «Ближайшие матчи покажут, убил ли «Динамо» ментально матч со «Спартаком»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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