Личка: «Ближайшие матчи покажут, убил ли «Динамо» ментально матч со «Спартаком»

Сегодня, 12:57
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
«В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.ru.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.