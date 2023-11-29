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Сегодня, 21:12

Личка: «Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в матче с «Рубином»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о составе команды после матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0).

— Кого вы выпустили бы на поле, если бы не удаление?

— Сто процентов раньше вышел бы Чавес. Но, честно говоря, не знаю. Когда все игроки здоровы, когда все идет хорошо, менять никого не хочется. Я и так заменил Тюкавина только потому, что он получил удар по колену, вышел Смолов. Я обычно не планирую замены, потому что планы очень быстро меняются.

— Через несколько дней — следующий матч чемпионата. Вы наигрываете один и тот же состав?

— Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в следующем матче. Я уверен, что эта команда физически находится на хорошем уровне. Но нам надо переключиться быстро головой. Мы обыграли ЦСКА, «Зенит» — хорошо, спасибо. Но приезжает «Рубин», потом матч с «Факелом», которые в первом круге отобрали у нас очки. Надо быть такими, как сегодня — дисциплинированными, терпеливыми. И обязательно забить, потому что с реализацией у нас не все хорошо.

4 декабря «Динамо» примет «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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