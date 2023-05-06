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Сегодня, 16:37

Йоканович: «Надо отметить, что весення часть чемпионата не очень получается»

Йоканович подвел итоги матча «Динамо» — «Химки»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

— Конечно, мы должны быть удовлетворены результатами, — начал Йоканович. — Я рад, что нам удалось одержать победу и получить три очка. Мы не были достаточно настойчивы. С другой стороны, мы должные выступать лучше. Не первый раз мы выступаем в большинстве. Нам очень сложно взломать оборону. Над этим нужно работать.

— Как вы оцениваете коммуникацию со своими игроками? Удовлетворены ли тем, как игроки выполняют ваши установки?

— В первую очередь, если вы читаете СМИ, то я не комментирую эту ситуацию, потому что я постоянно нахожусь на тренировках. Впервые слышу о том, что у нас недопонимание с игроками. Ход матча говорит о том, что нужно менять схему.

— Как мотивируете команду?

— На мой взгляд есть разница между пятым и седьмым местом. Каждый игрок, который надевает майку, это честь. Мы должны биться за это. Не у всех клубов есть шанс занять первое место. Надо отметить, что весення часть чемпионата не очень получается. Надо это улучшать. Ход сегодняшнего матча говорит о том, что нужно менять схему.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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