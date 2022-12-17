Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на смерть экс-игрока сборной Югославии и тренера Синиши Михайловича.

«Прощай, мой друг», — написал Йоканович на своей странице в Twitter.

О смерти Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.