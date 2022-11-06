Йоканович: «Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает»

Сегодня, 22:15
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).
— Считаю, что мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.
— После пропущенного гола вы не стали переходить на игру с двумя нападающими, а решили заменить всю группу атаки. Не кажется ли вам, что стоило выпустить Константина Тюкавина раньше?
— Наши стартовые игроки атаки здорово показали себя, а в тот момент нам надо было добавить энергии, что нам хорошо удавалось делать по ходу предыдущих матчей. Схема с двумя форвардами не основная для нас, к тому же до этого момента мы очень хорошо играли, создавали моменты, но не хватало концентрации, чтобы их реализовать.
— В начале второго тайма вы получили желтую карточку и долго беседовали с арбитром. Что там случилось?
— Ничего особенного. Я спросил, почему он не дал штрафной, когда игрок «Ростова» совершил явный фол. Рефери сказал, что я выразил неуважение к его работе и дал мне предупреждение.
— Что вы сказали игрокам после матча?
— Я сказал, что сегодня мы были ближе к тому, чтобы выиграть, а не проиграть, но это футбол. Я приободрил их и сказал, что нужно играть с таким же желанием и напором как сегодня. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем более успешны.
— Из четырех матчей против «Ростова» вы выиграли только один. Можно ли сказать, что вы так и не нашли рецепта успеха для игры с командой Валерия Карпина?
— Можно сказать, что сегодня от нас отвернулась удача, поэтому мы не смогли победить. В любом случае у «Ростова» хорошая команда, а Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает.
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