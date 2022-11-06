Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Йоканович: «Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

— Считаю, что мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.

— После пропущенного гола вы не стали переходить на игру с двумя нападающими, а решили заменить всю группу атаки. Не кажется ли вам, что стоило выпустить Константина Тюкавина раньше?

— Наши стартовые игроки атаки здорово показали себя, а в тот момент нам надо было добавить энергии, что нам хорошо удавалось делать по ходу предыдущих матчей. Схема с двумя форвардами не основная для нас, к тому же до этого момента мы очень хорошо играли, создавали моменты, но не хватало концентрации, чтобы их реализовать.

— В начале второго тайма вы получили желтую карточку и долго беседовали с арбитром. Что там случилось?

— Ничего особенного. Я спросил, почему он не дал штрафной, когда игрок «Ростова» совершил явный фол. Рефери сказал, что я выразил неуважение к его работе и дал мне предупреждение.

— Что вы сказали игрокам после матча?

— Я сказал, что сегодня мы были ближе к тому, чтобы выиграть, а не проиграть, но это футбол. Я приободрил их и сказал, что нужно играть с таким же желанием и напором как сегодня. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем более успешны.

— Из четырех матчей против «Ростова» вы выиграли только один. Можно ли сказать, что вы так и не нашли рецепта успеха для игры с командой Валерия Карпина?

— Можно сказать, что сегодня от нас отвернулась удача, поэтому мы не смогли победить. В любом случае у «Ростова» хорошая команда, а Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-skazal-futbolistam-cto-nuzno-prodolzat-igrat-s-takim-ze-zelaniem-i-naporom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Интер 0
1-й тайм

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Славиша Йоканович
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Карпин — о победе над «Динамо»: «Сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?»
Владимир Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
Карпин не удален, но заработал дисквалификацию
«Ростов» — «Динамо»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ
«Динамо» шикарно давило, а «Ростов» забивал. Карпин снова в тройке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ростов» — «Динамо»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Карпин не удален, но заработал дисквалификацию