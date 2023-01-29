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Сегодня, 19:17

Йоканович подвел итоги товарищеского матча против «Бораца»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру команды в товарищеском матче против боснийского «Бораца» (3:2).

Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.

— Итоги матча? Я всегда стараюсь быть в хорошем расположении духа, никогда не опускаю голову. Сегодня мы сыграли достаточно продолжительный матч — 120 минут отыграли. Понятно, что команда не находится в своей оптимальной форме, мы не настолько свежи. Более того, берем в учет, что после шести изнурительных тренировок сегодня была игра. Были хорошие моменты, но впереди у нас еще четыре товарищеские встречи, в которых мы должны будем максимально подвести команду к возобновлению чемпионата.

— Это была ваша инициатива провести игру в таком необычном формате? Что это дало и насколько вы довольны?

— Моей основной мыслью было дать всем футболистам игровое время. Каждый игрок сыграл по 60 минут. Следующая товарищеская игра будет в том же формате. Далее мы сыграем 2 тайма по 75 минут. Конечно, основной задачей является подвести команду в оптимальной форме к возобновлению чемпионата и Кубка.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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