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Сегодня, 22:03

Йоканович: «Считаю, что Иванов сделал две ошибки не в пользу «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Немного странная игра. Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. В обороне не сыграли надежно. В процессе игры мы показали характер, даже проигрывая. Во втором тайме Спартак начал давить, поэтому и сравнил.

— Видели уже момент с пенальти? У многих есть вопросы в справедливости его назначения.

— У меня есть свое мнение, но ответ я вам не дам. Скажу так, для нас это не было фолом. Я много говорю о судье, считаю, что он [Сергей Иванов] сделал две ошибки не в нашу пользу.

— Почему заменили Тюкавина на Смолова?

— Надо отметить, что Костя Тюкавин провел хорошую игру, но ее надо было освежить. Надеялись, что Федор будет искать свободные зоны, цепляться за мяч. Но, к сожалению, это не сработало. Надо отметить, что это первая его игра после травмы.

— Так все-таки чья это ничья?

— Обе команды забили по одному очку, но Спартак должен быть больше доволен результатом, так как в концовке мы выигрывали.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Славиша Йоканович
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