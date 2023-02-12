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Сегодня, 20:15

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Химками» (4:2) в товарищеском матче.

— Мы выглядели как команда, у которой есть еще 11 дней до возобновления сезона. Футболисты не были свежими из-за физических нагрузок, учитывая, что это была наша вторая игра за день, и некоторые из них приняли участие в обеих. Конечно, нам нужно прибавлять в концентрации, свежести и организованности. У нас есть еще время, чтобы привести команду в оптимальное состояние к кубковому матчу.

— Удивляет ли вас, что на эти сборы в Турцию приехало столько динамовских болельщиков, чтобы поддержать команду?

— Я не удивлен, потому что мне заранее сообщили об этом. Сегодня я наслаждался поддержкой фанатов, которой нам иногда не хватало в официальных матчах. Надеюсь, что какое-то решение будет найдено, и они вернутся на трибуны.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-ia-naslazdaius-podderzkoi-dynamovskix-bolelshhikov-v-turcii
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Славиша Йоканович
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