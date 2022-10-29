Сегодня, 17:00
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.
Бело-голубые после победы над «Химками» (6:1) в 15-м туре чемпионата России поднялись на третье место (26 очков).
— Вы сейчас расположились на третьем месте. Насколько ребята радуется победе над такой командой, как «Химки», которые находятся внизу турнирной таблицы?
— Нам нужно время, чтобы строить долгоиграющие планы. Важно время для адаптации новых игроков. Нам и дальше нужно использовать положительную динамику, преумножить ее. Могу сказать, что команда находится реально в хорошей форме. Мы показываем убедительные результаты. Мы понимаем, что руководство и фанаты от нас этого ждут. Что касается того места, где мы сейчас находимся, давайте посмотрим, что будет в мае.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования