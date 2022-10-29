Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые после победы над «Химками» (6:1) в 15-м туре чемпионата России поднялись на третье место (26 очков).

— Вы сейчас расположились на третьем месте. Насколько ребята радуется победе над такой командой, как «Химки», которые находятся внизу турнирной таблицы?

— Нам нужно время, чтобы строить долгоиграющие планы. Важно время для адаптации новых игроков. Нам и дальше нужно использовать положительную динамику, преумножить ее. Могу сказать, что команда находится реально в хорошей форме. Мы показываем убедительные результаты. Мы понимаем, что руководство и фанаты от нас этого ждут. Что касается того места, где мы сейчас находимся, давайте посмотрим, что будет в мае.