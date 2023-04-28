КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

Йоканович: «Конечно, мы разочарованы. В такой день проиграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ

«Если говорить о первом тайме, то ритм игры был абсолютно рванный. У меня было ощущение, что очень много остановок, что мы сыграли буквально 15 минут. Второй тайм, оставили игрока в площади своей штрафной, был забит гол, после чего мы забили гол, там был непонятный момент, да он был отменен, но сейчас сложно сказать был фол или нет.

Если говорить о втором пропущенном мяче, то там немного не повезло, когда мяч попал в руку. Мы пытались перевернуть игру, вбросили уже свежие силы, но не удалось. Конечно, мы разочарованы. В такой день проиграть. Я разочарован, команда тоже. Мы переживаем что не смогли сегодня порадовать наших болельщиков, которые тоже расстроены.

Отмененный гол? Это не в наших руках. Итоговое решение так или иначе в руках арбитров и ВАР. После игры я уже посмотрел в повторе и я бы сказал, что там не было касания, поэтому здесь сложно очень комментировать момент», — сказал Йоканович в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».

 
Эпизод матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Динамо» — «Факел»: Любимов отменил гол Захаряна. А назначил бы он за это пенальти?

 

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Славиша Йоканович
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» — «Факел»: Любимов не удалил динамовца Майсторовича
Гонгадзе рассказал, что «Факел» подарил «Динамо» на 100-летие клуба
Вратарь «Факела» Свинов: «Чувствуем, что мы должны остаться в РПЛ»
«Динамо» — «Факел»: Любимов отменил гол Захаряна. А назначил бы он за это пенальти?
В «Динамо» прокомментировали инцидент с Шуниным и Скопинцевым
Грустный юбилей «Динамо». Бело-голубые проваливают сезон, у «Факела» первая победа в гостях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» прокомментировали инцидент с Шуниным и Скопинцевым

«Динамо» — «Факел»: Любимов отменил гол Захаряна. А назначил бы он за это пенальти?