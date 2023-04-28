Йоканович: «Конечно, мы разочарованы. В такой день проиграть»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ

«Если говорить о первом тайме, то ритм игры был абсолютно рванный. У меня было ощущение, что очень много остановок, что мы сыграли буквально 15 минут. Второй тайм, оставили игрока в площади своей штрафной, был забит гол, после чего мы забили гол, там был непонятный момент, да он был отменен, но сейчас сложно сказать был фол или нет.

Если говорить о втором пропущенном мяче, то там немного не повезло, когда мяч попал в руку. Мы пытались перевернуть игру, вбросили уже свежие силы, но не удалось. Конечно, мы разочарованы. В такой день проиграть. Я разочарован, команда тоже. Мы переживаем что не смогли сегодня порадовать наших болельщиков, которые тоже расстроены.

Отмененный гол? Это не в наших руках. Итоговое решение так или иначе в руках арбитров и ВАР. После игры я уже посмотрел в повторе и я бы сказал, что там не было касания, поэтому здесь сложно очень комментировать момент», — сказал Йоканович в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».