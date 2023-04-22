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Сегодня, 21:24

Йоканович — о поражении от «Зенита»: «Пропущенные два мяча — это наши ошибки»

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, но у нас они тоже были. Пропущенные два мяча — это наши ошибки за исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло, — передает слова Йокановича корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

— Месяц назад вы выиграли в Кубке России по пенальти у «Зенита»...

— Сегодня была похожая игра. Как не удивительно, сегодня схожесть была в том, что в концовке в Кубке мы были свежее. Этот гол, который мы забили, по началу придал сил, он мог двинуть вперед, но повторюсь, индивидуальные ошибки сказались очень серьезно. Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов.

22&nbsp;апреля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Клаудиньо и&nbsp;Малком. Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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