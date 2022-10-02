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2 октября, 22:00

Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы журналистов после игры 11-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

— В целом «Ахмат» провел более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Все же мы проснулись слишком поздно. У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.

— С чем была связана беззубая игра команды в первом тайме?

— Мы ожидали, что в начале матча игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов. Хотя они и не создали много опасных моментов — забили со стандарта и увеличили счет уже перед самым перерывом. Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.

— Чья была идея прилететь в Грозный всего за несколько часов до матча?

— Мы посчитали, что для нас это будет наилучшим решением.

— У «Ахмата» были определенные проблемы с центром обороны, где есть травмированные футболисты. Вы исходили из этого, выпуская с первых минут Федора Смолова и Вячеслава Грулева?

— Мы всегда отслеживаем состав соперника и список травмированных. Но в данном случае мы не ориентировались на это при выборе игроков группы атаки.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-my-prosnulis-sliskom-pozdno
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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