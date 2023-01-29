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Сегодня, 19:31

Йоканович: «Считаю, что России стоит оставаться в УЕФА»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Пока мы остаемся в УЕФА, но были разговоры и об Азии. Ваше мнение на этот счет? Как реагировали на эти разговоры? Как нужно действовать дальше?

— Решение этого вопроса находится не в моих руках. Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которая проводит эта федерация. К сожалению, в свое время мне не представилась возможности играть здесь, но лучшим вариантом будет оставаться в Европе, потому что Россия по большей части европейская страна.

24 января РФС провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.

РФС
Славиша Йоканович
УЕФА
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