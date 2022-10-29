Сегодня, 16:28
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал замены, которые были сделаны в матче с «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.
«У Роберто Фернандеса проблемы с задней частью бедра. Арсен Захарян не очень хорошо себя чувствовал, проблема с пищеварением. Учитывая, что у меня выпало два человека из средней линии, мне пришлось делать перестановки. Поставил Лаксальта, который справился со своей задачей, считаю. Мы приняли решение поменять всех игроков группы атаки, выпустив, Тюкавина, Грулева и Гладышева. Ребята забили голы. Стоит отметить, что этот глоток воздуха, который помогает командам, это то, чего, не нам не хватало в начале сезона», — сказал Йоканович.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
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Основные источники исследования