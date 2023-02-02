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Сегодня, 19:30

Йоканович: «Лесовой на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после товарищеского матча с «Ардой» (3:1) похвалил новичка команды Милана Майсторовича.

«Подготовка идет по плану. Во всех наших контрольных матчах были позитивные моменты. Конечно, есть вещи, которые мы можем улучшить, и мы должны двигаться вперед в этом направлении. Милан — разносторонний футболист и может одинаково уверенно выступать в центре обороны, на фланге и в опорной зоне. Это быстрый, агрессивный, трудоспособный защитник с правильным подходом к делу. Посмотрим, как мы будем его использовать в будущем», — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

Также главный тренер московской команды рассказал о травме полузащитника Даниила Лесового.

«Он на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях, но мы ожидаем, что он вернется к работе раньше этого срока», — отметил Йоканович.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет 6 февраля против «Енисея».

Источник: ФК Динамо
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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