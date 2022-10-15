Йоканович: «Любая победа придает уверенности, но мы не можем полностью расслабиться»

Сегодня, 22:15
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал об эмоциях команды после победы над «Оренбургом» (3:2) в 13-м туре РПЛ.
— Какие эмоции увидели в раздевалке после победы? Поможет ли победа раскрепоститься в следующих матчах?
— Мы не можем сейчас полностью расслабиться. Любая победа придает уверенности, расслабляет в том плане, что есть удовлетворение от результата. Мы можем праздновать в мае-июне, когда уже можно будет подводить итоги сезона. Конечно, мы довольны победой, но уже во вторник у нас кубковый матч против «Ростова». Сейчас мы довольны и рады, но фокус уже не на этой игре. Работать после побед намного легче. Мы будем идти дальше, но сейчас думаем о предстоящих матчах. В ноябре можно будет подвисли промежуточные результаты.
— Болельщики обратили внимание, что вы не выходите в центр поля праздновать с командой.
— Это у меня не прописано в контракте (смеется). Да, я не всегда выхожу, но не обращайте на это столь пристальное внимание. Это не говорит о каком-то неуважении. Если говорить о сегодняшнем матче, то было достаточно холодно, а я одет легко. Я очень хорошо и уважительно отношусь к нашим болельщикам. Нам важно, что есть поддержка. Пожалуйста, не ставьте меня в неловкое положение таким вопросом. Я всегда с нашими болельщиками и я им благодарен.
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