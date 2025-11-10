10 ноября, 18:48
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с нападающим Муми Нгамале.
— Вокруг Нгамале очень много разговоров. Это на него влияет?
— Вы как думаете? Конечно, влияет, сто процентов. А он играет?
— Что ему будет за нарушения режима?
— Это вопрос к клубу, не ко мне.
Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.
yus63
Обломали тёлке блог: " В постели с Нгамале"... :man_shrugging:
11.11.2025
m_16
Прошу заметить, что Дзюба всего лишь мастурбировал, но почему-то мало кого это оставило равнодушным.
10.11.2025
Динамов
Женатость тоже на самом деле не играет никакой роли (термин "измена" это выдумка средневековых реLигиозных фанатиков, место которым в психушках, а не среди людей 21 века!) - заранее до свадьбы договариваешься, что отношения будут свободными и обоим можно заниматься сексом не только друг с другом (что собственно и НЕВОЗМОЖНО, потому что если ограничить SекSуальные объекты 1 человеком уже через год он тебе НАДОЕСТ В ПОСТЕЛИ! это как есть одинаковое блюдо на ужин каждый день 365 дней подряд - ты спятишь от этого!!), и всё норм.
10.11.2025
Динамов
Всем ПЛЕВАТЬ на то, с кем тRахается Нгамалё, хоть с одной самкой, хоть сразу с 10ю - это его личное дело и личные вкусы!!! СЭ, вам не стыдно от того, какой желтушной свалкой вы стали? Славную аналитическую спортивную газету начала 90 годов - не жалко?
10.11.2025
Славомудр Приморский
Да ничего на него не влияет. Нигру всё устраивает - бабки на карту исправно капают, в кабаки и клубы пропускают, чернильницы охотно дают. Нахрена ему напрягаться и здоровьем рисковать?
10.11.2025
Dron56
Кому какое дело , кому Нгмле изменяет или неизменяет ? Он должен играть а личная жизнь это его личная жизнь. Журналистов он неприглашал я думаю и лезть туда не нужно.
10.11.2025
Petr Bitkin
Аркадьев своих металлургов, энкаведэшников, армейцев, железнодорожников по театрам водил... так что Костя Бесков в приму "Ермоловки" втюрился навечно/закольцовано. А хамоватому (впрочем, он несколько повзрослел и частично исправился) Валерке наплевать, где его футболеры шляются по ночам.
10.11.2025
С детства за Уралмаш!
Бухаев, а зачем людям знать, кто такая блогер NIKKI SEEY? Имени подружки недостаточно?
10.11.2025
андрей андреев
Если же говорить по существу, я считаю, что зря Карпин не дает шанса Нгамале. В бытность Лички Муми проводил прекрасные матчи и забил немало решающих голов.
10.11.2025
андрей андреев
что значит...Пойман на измене?))) Он разве женат на этой девушке-блогерше?
10.11.2025