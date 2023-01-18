Йоканович: «Случается всякое, но, я надеюсь, Захарян останется с нами. Это важный игрок для «Динамо»

18 января, 23:54
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович надеется, что полузащитник Арсен Захарян не покинет команду этой зимой.
«К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я — на работе с ними. Случается всякое, но, я надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба», — цитирует Йокановича Sport24.
В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования