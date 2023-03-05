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Сегодня, 16:45

Главный тренер «Динамо» Йоканович остался доволен игрой команды в матче с «Крыльями Советов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Победный гол на 90+1-й минуте забил Константин Тюкавин.

«Надо отметить, что я доволен тем, что мы выиграли. Но стоит отметить, что первые 45 минут были для нас достаточно обескураживающими, не теми, что мы ожидали, — было мало энергии в наших действиях, проигрывали вторые мячи, достаточное количество единоборств. Нам повезло, что Самара не забила. Хорошо, что на перерыв мы ушли при счете 0:0. Во втором тайме мы пытались перевернуть игру. Мы играем дома, соперник это должен чувствовать. Пусть и не такое больше количество болельщиков собралось, но он должен ощущать давление. Мы должны показывать свои бойцовские качества, характер. В итоге нам повезло и мы забили в концовке матча», — заявил Йоканович.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 18 матчей.

«Динамо» находится на 4-й строчке с 32 очками за 18 игр.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Славиша Йоканович
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