Йоканович о переходе Норманна в «Динамо»: «Именно такой футболист нам был нужен для усиления полузащиты»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход полузащитника Матиаса Норманна в московскую команду из «Ростова».

«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии. Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Йокановича.

Сегодня, 6 сентября «Динамо» объявило об аренде Норманна у «Ростова». 26-летний норвежец будет выступать за бело-голубых под 17-м номером.