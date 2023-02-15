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Сегодня, 20:19

Йоканович — о поражении от ЦСКА: «Возможно, сегодня нам не хватило свежести»

Мария Гусева
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в товарищеском матче.

«Что касается игры, то мы выглядели лучше в первые 45 минут. Во втором тайме ЦСКА усилил давление и смог забить два хороших гола. Возможно, сегодня нам не хватило свежести, учитывая, что некоторые игроки приняли участие в двух матчах. Конечно, всегда неприятно проигрывать в конце сборов. У нас есть еще восемь дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу после перерыва, и мы все для этого сделаем. Сегодня мы неплохо контролировали мяч. Возможно, нам не хватило рывков в свободные зоны, в каких-то моментах мы играли слишком прямолинейно», — цитирует клубная пресс-служба Йокановича.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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