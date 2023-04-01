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Йоканович о поражении от «Сочи»: «Мы разочарованы после этой игры, у нас были шансы забить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Конечно, мы разочарованы после этой игры. Разочарованы результатом. У нас были шансы забить, но мы сделали недостаточно в скорости, в качестве, — сказал Йоканович. — Честно, «Сочи» не сделал много каких-то особенных вещей против нас. Не могу сказать, что они были быстры. Хотя и были организованы в обороне. Мы сделали им два подарка, после которых они нам забили.

Не настроил команду? Не согласен. У нас была вся информация о «Сочи», мы анализировали игры. Но это не вопрос к ним, а вопрос к нам. Они одержали победу, но не приложили каких-то сверхусилий. Мы знали о серии поражений. Они не могли как-то значительно повлиять на игру. У меня было ощущение, что мы недостаточно верили в итоговый успех. Сегодня было прекрасное поле, отличные условия. Нельзя в этом искать оправдания. Игроки не могут на это жаловаться".

Также Йоканович прокомментировал выбор стартового состава на матч.

«Сегодняшний стартовый состав был лучшим. Мы играли в большинстве. Нельзя сказать, что «Сочи» был лучше нас. Нельзя сказать, что проиграли игроки — нет, мы едины. С таким подходом будет очень сложно во вторник. Сейчас нам нужно повысить качество игры», — добавил он.

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на 8-й строчке — 31 очко.

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ФК Сочи
Славиша Йоканович
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