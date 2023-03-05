Йоканович — о матче с «Крыльями Советов»: «Сегодня хотелось подойти с таким настроем, чтобы выиграть»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о подготовке к матчу 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Какие особенности подготовки были к сопернику, с которым играете не первый раз за последнее время?

— Когда играешь с одним соперником три раза, сложно чем-то удивить. Не часто такое бывает. Первую игру мы проиграли, вторую сыграли вничью, сегодня же хотелось подойти с таким настроем, чтобы выиграть. Игра сложилось непросто, но мы склонили чашу весов в свою сторону.

— С чем связаны ранние замены Маричаля и Кутицкого?

— Оба игрока попросили замену. Маричаль подвернул голеностоп, а у Кутицкого был удар в область квадрицепса.