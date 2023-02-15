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Сегодня, 20:11

Главный тренер «Динамо» Йоканович выразил соболезнования Овечкину

Мария Гусева
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил соболезнования российскому хоккеисту Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила Овечкина.

«Сегодня мы узнали очень печальную новость о смерти отца Александра Овечкина. Вся динамовская семья скорбит вместе с ним и выражает ему полную поддержку», — цитирует пресс-служба «Динамо» Йокановича.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

14 февраля Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-vsia-dynamovskaia-semia-skorbit-vmeste-s-aleksandrom-oveckinym
Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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