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Сегодня, 14:30

Тихонов удивился проведению матчей в РПЛ зимой: «Как можно смотреть?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли команда играть оставшиеся матчи сезона в манеже.

— Вы возвращаетесь в «Красноярск», все это на самом деле неожиданно произошло, как это было?

— Два-три дня разговоров.

— Вы уже там работали. Что это будет, что поменялось?

— Поменялось многое: и руководство, и 80-90 процентов команды. Будет непросто, тем более команда находится в четырех очках от зоны вылета. Несколько ведущих футболистов потеряли. Работы непочатый край.

— В манеже не будете играть?

— Будем в начале, пока зима. Там постелили хорошее синтетическое поле. Будем играть на стадионе.

— То есть манеж будет использоваться только зимой?

— Это же Сибирь, когда невозможно играть. Вы же видели, что сейчас происходило в РПЛ. Как можно смотреть? Так что манеж, а потом на стадионе.

— Перед вами сейчас задача сохранить команду в ФНЛ?

— Непростая задача, у нас и старт непростой. Будем смотреть, может, несколько человек удастся взять.

10 января Тихонов был назначен главным тренером «Енисея». Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

Андрей Тихонов
Первая лига
ФК Енисей
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