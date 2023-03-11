Тренер «Факела» Пятибратов: «Сегодня ни одна из команд не может быть недовольна судейством»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о судействе в матче со «Спартаком» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

— Абаскаль после свистка рванул к судье... После матча шутил по поводу работы арбитров. Как вам сегодня судейство?

— Если тренер «Спартака» шутит, то нам не до шуток. Думаю, сегодня ни одна из команд не может быть недовольна судейством. Не знаю, чем Абаскаль был недоволен. Пенальти? У меня претензий к арбитру нет.

— Есть ли у игроков «Факела» установка любой ценой остановить соперников? Порой было заметно, как игроки вашей команды пытались сыграть грубо против убегавших спартаковцев.

— Уверяю, что у нас не подлая команда. Никогда мы про такое не говорим. Победа любой ценой для нас не означает умышленного нанесения травм сопернику. Мы требуем жесткой и агрессивной игры, но не жестокой. Я таких эпизодов не видел сегодня. Стараемся играть в футбол всеми возможными и доступными способами.