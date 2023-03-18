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Сегодня, 18:59

Тренер «Факела» Пятибратов о матче с «Сочи»: «Ребята проделали фантастическую работу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) вв матче 20-го тура РПЛ

«В раздевалке сейчас мы радовались, потому что ребята проделали фантастическую работу на поле и они заслужили похвалу в свой адрес. Также сразу по горячим следам обсудили некоторые моменты. Сказал, что не надо воспринимать этот матч как что-то из ряда вон выходящее. Это достойная игра, достойный результат. Но мы сейчас в такой ситуации, что не можем долго праздновать.

Я не думаю, что это лучшая игра «Факела». Хотелось бы, чтобы лучшие игры были впереди. Но, на мой взгляд, то, что сегодня мы достаточно качественно играли в футбол, это факт.

В чем мы были сильнее? Сегодня не было такого момента, на котором можно сделать акцент. Мы просто хорошо использовали время для подготовки к этой игре. Дорога после «Спартака» и дорога до Сочи… Правильно подготовились к матчу и с хорошим настроением, с хорошими физическими кондициями вышли на поле», — сказал Пятибратов после матча в эфире «Матч Премьер».

«Факел» выиграл второй матч в текущем сезоне РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 17 очками.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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