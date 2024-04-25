Ташуев — о поражении «Факела» от «Крыльев»: «Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:1) в 21-м туре РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать. Конечно, мы очень хотели выиграть, настраивались, готовились. Пытались найти новую схему, чтобы немножко соперника удивить. Если брать по настрою ребят, по самоотдаче, претензий нет. А вот игровые моменты, в основном атакующие действия, оставляют желать лучшего», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Крылья Советов» набрали 39 очков и обошли «Спартак» (38 очков и одна игра в запасе) в турнирной таблице РПЛ — 5-е место.

«Факел» потерпел четвертое поражение подряд — 26 очков и 11-я строчка в таблице чемпионата.