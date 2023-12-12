Главный тренер «Факела» Ташуев об Овечкине: «Звезда — она и в Африке звезда»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Я за матчами Овечкина не слежу, но вообще знаю, что он бьёт рекорды — вот набрал недавно 1500 очков в НХЛ. Сейчас он переживает период голевой засухи, но будем надеяться, что это продлится недолго. Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда — она и в Африке звезда!» — приводит Metaratings слова Ташуева.

Овечкин занимает второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ. У россиянина 827 голов, он уступает только Уэйну Гретцки (894).