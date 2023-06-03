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Сегодня, 19:37

Евсеев: «По тому, как складывались другие игры, нам оставалось только обыгрывать «Зенит»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

«По сегодняшней ситуации, как складывались другие игры, нам оставалось только обыгрывать «Зенит». Мы попытались, сыграли более организованно. Во втором тайме знали счет, пытались заменами усилить игру. Где-то освободили зоны, чем соперник и воспользовался. Мы понимали, что это чревато, но отступать было некуда. Мы хотели добиться положительного результата, но по ходу нам надо было выигрывать», — сказал Евсеев.

Однако перед этим ответом у Евсеева случился небольшой диалог с журналистов. Один из корреспондентов начал представляться, и сказал, что у него только российское гражданство и других он не имеет. На что Евсеев сказал: «Умничать не надо, молодой человек. А то нам ехать в Красноярск, не успею ответить». После этой фразы журналист сказал: «В таком случае нет вопроса».

Напомним, что недавно Евсеев отказался комментировать вопрос немецкого журналиста о финансировании клуба.

«Факел» (30 очков) занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем».

Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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