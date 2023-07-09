Тренер «Фенербахче» о поражении от «Зенита»: «Уровень игры был хорошим. Мы не были готовы на сто процентов»

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал прокомментировал поражение от «Зенита» (0:0, 3:4 — пенальти) в матче Кубка PARI Премьер.

— Уровень игры был хорошим, — сказал Картал на пресс-конференции. — Мы не были готовы на сто процентов. Мы тренировались всего шесть дней, некоторые игроки находились в сборных, кто-то травмирован. Не все могли играть, поэтому мы сделали много замен. На стадионе было 35 тысяч человек, и это говорит о том, насколько важен был этот матч.

«Зенит» провел последний матч на турнире. «Фенербахче» предстоят игры против «Црвены Звезды» (12 июля) и «Нефтчи» (15 июля).