Черчесов рассказал о предложениях, которые «Ференцварош» получил по Лайдуни

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию «СЭ» об интересе «Локомотива» к 26-летнему опорному полузащитнику «Ференцвароша» Аиссе Лайдуни.

— Недавно мы говорили с вами о том, что опорный полузащитник Лайдуни находится на карандаше у многих европейских клубов. Как прокомментируете информацию о «Локомотиве»?

— По этому вопросу надо обращаться в клуб к нашему спортивному директору — у меня нет деталей. Но не удивлюсь, если такой интерес действительно существует: Аисса — очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос. Достоверно могу сказать, что у «Ференцвароша» есть, в частности, два конкретных предложения из серии А, которые пока не устраивают руководство. При этом меня радует то, что сам хавбек не отвлекается на трансферные слухи и работает в обычном режиме — ответственно и с усердием, — сказал Черчесов.

Контракт хавбека рассчитан до июня 2023-го, но в нем есть опция продления на год по желанию клуба. Transfermarkt.de оценивает стоимость африканца в 4 миллиона евро.