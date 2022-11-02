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Черчесов о Семине: «Считаю, что «Локомотиву» нужно возвращать Юрия Палыча»

Черчесов считает, что руководству «Локомотива» нужно возвращать экс-наставника Семина
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Юрий Семин и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» заявил, что руководству «Локомотива» нужно возвращать экс-наставника Юрия Семина.

— После выхода «Ференцвароша» из группы Лиги Европы Юрий Семин сказал, что Черчесов вполне достойно смотрелся бы в «ПСЖ», мог бы с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Что думаете?

— Спасибо Юрию Палычу за добрые слова. Но как говорил Чапаев — «языками не владею». Французский я не знаю.

— Только в этом проблема?

— Ну если шутки в сторону, то у каждого своя дорога. Сейчас я в «Ференцвароше» вместе со своим тренерским штабом решаю те задачи, которые перед нами стоят. Кстати, читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Семина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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