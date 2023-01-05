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Сегодня, 14:43

Семшов не считает потерей уход Ловрена из «Зенита»

Руслан Минаев
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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился мнением о переходе Деяна Ловрена в «Лион».

«Ловрен — это не потеря для «Зенита», — цитирует Семшова «РБ Спорт». — Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао. «Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат».

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-kuzyaev-sposoben-stat-novy-m-kapitanom-zenita/
Деян Ловрен
Игорь Семшов
ФК Зенит
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