Талалаев: «Мне хотелось помочь «Торпедо» в матче с «Химками». Я боролся с этим чувством»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в матча 24-го тура РПЛ.

— Очень сложно комментировать. Отдали не только эмоции, но и голос. Неплохая игра по содержанию. Очень зрелищная. Очень понравилась игра. «Торпедо» без тренерского давления играл. Совершили несколько ошибок. Обсудили их в перерыве. Очень понравилось, как люди выходили на замену. После второго гола команда совсем раскрепостилась. Болельщикам должна была понравится игра.

Поблагодарил команду соперников, они не чужие люди. Пусть они идут своим путем. А мы продолжаем участвовать в войне под названием остаться в РПЛ.

— Хотелось отомстить «Торпедо»?

— Мне даже сегодня хотелось помочь «Торпедо». Это мой родной клуб. Я сегодня боролся с этим чувством. Желаю «Торпедо» только удачи.

— Почему тогда ушли в «Химки»?

— Меня уволили.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.