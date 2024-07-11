Артига: «Ситуация с Талалаевым в прошлом. Для меня большая честь тренировать «Химки»

Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» заявил, что, когда он принимал предложение подмосковного клуба, его не смущал уход со своего поста Андрея Талалаева.

— Официально вы возглавили «Химки» 28 июня. Хватит ли вам времени, чтобы за три недели подготовить новую для себя команду к сезону?

— Не вижу никаких проблем. Для меня это достаточный срок, чтобы привить команде тот футбол, тот стиль, который хотелось бы видеть от подопечных на поле. А уже когда начнется сезон, будем двигаться от игры к игре и вносить определенные коррективы.

— Как быстро вы приняли предложение «Химок»?

— Для меня большая честь тренировать команду, которая вышла в премьер-лигу. Благодарен «Родине». В этом клубе в меня поверили и дали возможность поработать в ФНЛ. Но сейчас, видимо, настало время продвинуться вперед. Поэтому долго я над этим вариантом не думал. Он возник достаточно неожиданно. Решил, что готов принять этот вызов.

— Неужели вообще не сомневались, стоит ли принимать это предложение?

— Совсем не колебался. «Химки» — клуб с историей, который не первый раз уже будет выступать в РПЛ. Поэтому сразу ответил «да».

— Вас не смущала ситуация с предыдущим тренером красно-черных? Андрей Талалаев решил задачу, вывел команду в РПЛ. Затем по причинам, которые так никто толком и не озвучил, он свой пост покинул. Эта история не насторожила?

— Так бывает, что в команде порой происходят большие перемены. Но та ситуация уже в прошлом. Нет смысла о ней говорить. Мне поступило предложение от клуба РПЛ. Я его принял. Для меня это большая честь.

— А с Талалаевым вы не общались после его ухода?

— Нет. У меня есть свой тренерский штаб, помощники, которые предоставляют мне информацию о каждом футболисте. Небольшой диалог с Талалаевым состоялся у нас в прошлом сезоне после игры «Химок» и «Родины». После этого мы не общались.

28 июня 47-летний специалист сменил на посту главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно 20 июня. Контракт испанца рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24 первой лиги. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.