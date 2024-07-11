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Сегодня, 18:45

Главный тренер «Химок» Артига: «Мы не команда пенсионеров»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Франк Артига.
Фото ФК «Химки»
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Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» заявил, что наличие возрастных футболистов не станет проблемой для его команды.

— Почему решили пригласить в команду Артура Юсупова?

— Нет никаких сомнений, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!

— Есть сожаление, что Георгия Джикии в «Химках» не будет?

— Отвечу так. Я принимаю решения клуба по трансферам. Руководству виднее, с кем нам нужно продолжать сотрудничество, с кем надо расстаться. Я доволен составом. Вижу, что клуб реально хочет усилить нашу команду.

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— Глушакову — 37, Юсупову — 34, Заболотному — 33. Вас задевает, когда «Химки» сейчас называют командой пенсионеров или даже «сбитых летчиков»?

— Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят — Глушакова, Заболотного, Юсупова — бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.

— Бизнесмен Туфан Садыгов, помогающий «Химкам», недавно сказал, что было бы неплохо, если бы по итогам сезона команда оказалась в первой восьмерке. Реально ли решить эту задачу с таким составом?

— Понимаю амбиции Туфана Садыгова. Готов к этому вызову. Все зависит от нас. Попасть в первую восьмерку? Почему нет? У нас крепкий состав, квалифицированные игроки. Если удастся быстро создать единую команду, то все возможно.

РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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