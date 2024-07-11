Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Главный тренер «Химок» Артига: «Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Франк Артига (второй слева) с тренерами академии «Барселоны», Лионелем Месси и его «Золотыми мячами».
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в системе «Барселоны».

— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?

— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.

— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?

— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата талантами (улыбается). Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.

— В интернете есть фото, на котором вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?

— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!

Франк Артига. «Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
ФК Химки
Франк Артига
2
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Артига — об Абаскале: «Он давал определенный результат в «Спартаке». Но вот что случилось потом...»

Жена Соболева — о штрафе форварда за тонировку: «Странно, что такие новости выходят сейчас, правда?»