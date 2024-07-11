Тренер «Химок» Артига: «С Глушаковым не скучно. У Заболотного бешеная энергия!»

Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» заявил, что его устраивает нынешний состав команды.

— Довольны тем, как на сегодняшний день укомплектована команда?

— Да. Меня все устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на сто процентов.

— В какой физической форме вы нашли Дениса Глушакова, последним клубом которого был армянский «Урарту»?

— В прекрасной! Это статусный футболист, поигравший на высоком уровне в клубах и в сборной. Денис очень важен для нас — как на поле, так и в раздевалке. Он создает хорошую атмосферу. У него отличное чувство юмора. С ним не скучно (улыбается).

— Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?

— Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.

28 июня 47-летний Артига сменил на посту главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Контракт испанца рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.