Сегодня, 16:11
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России против «Факела».
— Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов нет, выполнили все, что запланировали. Единственное, чего не хватает — реализации, последнего паса. Игра интересная, захватывающая. Мы двигаемся дальше, понимаем наше положение, понимаем, что не выигрываем. Но видно, что команда хотела победить. Значит, в следующий раз все получится.
«Химки» (9 очков) занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» (11 очков) после победы «Локомотива» над «Торпедо» (1:0) опустился на 14-й позицию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования