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Сегодня, 18:05

Гогниев: «Конфликты есть в каждой команде. Но зачем ковыряться в грязном белье?»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев впервые прокомментировал информацию о том, что в начале марта у него случился конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Это внутренние дела, не надо в это влезать. Вам должно быть интересно спрашивать о футболе, а не об этом. Конфликты есть в каждой команде. Я как футболист знаю об этом. Бывают и драки, все случается. Это большой коллектив, в котором есть свои нюансы. Зачем ковыряться в грязном белье? Давайте обсуждать футбол, надо думать о нем», — приводит Sport24 слова Гогниева.

Сегодня, 19 марта, «Химки» потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 20-го тура чемпионата России (0:1). Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-gogniyev-konflikty-yest-v-kazhdoy-komande-byvayut-i-draki-no-zachem-kovyryatsya-v-gryaznom-belye
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Спартак Гогниев
ФК Химки
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