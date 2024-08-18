Главный тренер «Химок» назвал отсутствие Бакаева в игре с «Зенитом» спортивным решением

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о неучастии полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропускает матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

«Это спортивное решение. Мы приняли его вместе», — сказал Артига.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.