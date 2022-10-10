Источник: Гогниев не озвучил игрокам причины отстранения от тренировок в общей группе

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не озвучил игрокам причины отстранения от тренировок в общей группе, сообщает Metaratings.ru. Свое решение специалист озвучил 10 октября во время теоретического занятия.

По данным источника, Гогниев использовал общие фразы и объяснил свое решение отсутствием уверенности в игроках.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков. В 13-м туре химчане сыграют дома с «Факелом» 15 октября.