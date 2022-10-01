Гогниев объяснил замену голкипера Лантратова в перерыве матча против ЦСКА

1 октября, 18:47
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев объяснил замену голкипера Ильи Лантратова в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
— Замена вратаря? Претензий к Лантратову не было. Был план разыгрывать мяч.
Недовольство судьями? Я не высказывал ничего, просто общался. Повторю, что судейство я не обсуждаю. Это все отговорки. Есть компетентные люди, которые все обсудят. У нас есть много специалистов, которые это разберут. Моя прерогатива — моя команда, — заявил Гогниев.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
Методология
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Основные источники исследования