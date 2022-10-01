1 октября, 18:44
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
— Хорошая, интересная игра получилась. Ошибки не позволили нам выиграть. Мы знали, как играет ЦСКА. Моя команда мне по игре понравилась. Психология немного подводит, но они большие молодцы.
Тайм мы играли очень задорно, но тут вопрос психологии. Команда немного в удрученном состоянии. Все придет. Ребята показали сегодня, что с такими командами мы можем играть в футбол. Да, я заложник ситуации — хочу играть в атаку. Мы сделаем выводы, пообщаемся с футболистами, будем готовиться и выбираться из ситуации, — сказал Гогниев.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования