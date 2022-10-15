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Гогниев — об отстранении трех футболистов «Химок»: «Это сугубо личное дело команды»

Гогниев прокомментировал отстранение трех футболистов «Химок» от тренировок с командой
Мария Куцубеева
Корреспондент

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал отстранение трех футболистов клуба от тренировок и выказался о своем будущем в команде.

«Это сугубо личное дело команды, тренера и футболистов, которые отстранены. Да, такое произошло, но это наше дело. Мое будущее в «Химках»? У нас полное понимание с руководителями. У нас в России принято ставить на первое место результат. Результата добиваются по-разному. Можно купить супер-футболистов и супер-тренера, а можно взять неизвестного тренера, игроков, которые достойны играть в РПЛ, и работать с ними. Результат виден. Я уверен, что так будет, но должно пройти время. Понимание с руководителями есть. Мы работаем, делаем свое дело», — сказал Гогниев.

10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

Ранее «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ. Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РПЛ
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