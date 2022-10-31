Главный тренер хорватского клуба прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против российских команд

Главный тренер «Славен Белупо» Зоран Зекич прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против российских команд.

— Если российский клуб прилетит в Хорватию, сыграете? Или сейчас это невозможно?

— Думаю, сейчас это невозможно. Не знаю, как обстоят дела с визовым режимом. Я даже не знаю, кого касается этот вопрос — клуба или еще кого-то. Наверное, это политика.

Отметим, что в зимнюю паузу у российских клубов могут возникнуть серьезные проблемы с поиском спарринг-партнеров. Даже лояльные к России клубы боятся проводить спарринги, — приводит слова тренера «РБ Спорт».