Главный тренер «Карабаха» Гурбанов заявил, что ему не интересна работа в «Спартаке»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, что его не интересует работа в «Спартаке», сообщает Legalbet. 53-летний азербайджанский специалист готов покинуть «Карабах» только в случае предложений от турецких «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Ранее в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что «Спартак» интересуется Гурбановым. «Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды семь очков после четырех игр. 11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Серб возглавлял команду с лета 2024 года.

dinela :rofl: Помидоры почём? Три рублИ! 13.11.2025

Эстебан А позвольте спросить, интересен ли самому "Спартаку" сей умник. Подозреваю, что ни Ф. Кахигао, ни даже А. Мовсесьян никогда и не слышали о нём. 13.11.2025

lenin.vowa2018 а кому интересно что там интересно какому-то Гурбанову? 13.11.2025

Симон Вирсаладзе ... и это всё о нём 13.11.2025

Valeri Кто такой Гурбанов? 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Медирасты форева))) 12.11.2025

Ратель Несоветский вы человек, товарищ Гурбанов. Советский человек мог не мечтать о Спартаке, только если носил погоны или работал на московском автозаводе. 12.11.2025

вперёд Спартак! Как же мы будем жить без Гурбанова о котором "мечтаем" днём и ночью? 12.11.2025

Береги руку, Сеня! Лучшая шутка осенней части сезона! 12.11.2025

@CSKA@ еще бы , ведь мясо это дно...а он в лиге, обыгрывает грандов 12.11.2025

Федор Зато ему была интересна СВИНУХОВА ( вратарь Фк Энергия Воронеж) , когда его женили на ней фиктивно для получения Российского паспорта( 2002 плюс минус) , проверьте его на законность получения РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. Я сам лично от него в Факеле слышал его рассказ о этой свадьбе. 12.11.2025

Artorixus Твою ж мать-то!!! Просто нет слов от возмущения, что не пойми кто, да не интересует работа в Спартаке!!! Вот дОжили! 12.11.2025

flacorusSM В Москве тебе можно предложить арбузы продавать)) 12.11.2025

тихоновнавсегда Бля...Как написАть всем этим Лопаткам,Антоновым,Заздравиным,Бухаевым,Сергеевым,Потетюевым....Господин Максимов!Вам не стыдно?Валите все,с Вами во главе с уважаемого издания!Как вас оттуда выгнать??? Владимир Михайлович извините...Нет слов без исконно русских... 12.11.2025

тихоновнавсегда Редактура,модераторы...???Жду! 12.11.2025

тихоновнавсегда Лопатко ты дебил,непрофессионал,даун,хайпожор,желтушник... 12.11.2025

тихоновнавсегда Еба.ть-колотить...Вот СЭ помойка.... 12.11.2025

Горын :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup: 12.11.2025

AlAr Набрасали Гурбанову, чтобы он смог заикнуться про «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Он и надулся)) 12.11.2025

Фирсыч Выше написано, тренер команды, идущей в Лиге Чемпионов на 12 месте. 7 очков после 4 игр. 12.11.2025

Федот Откуда это чучело выползло? Он кто? 12.11.2025

С детства за Уралмаш! "Эта музыка будет вечной..." (С) 12.11.2025

Каспийский берег А где я написал что он азербайджанец? 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Так и он Спартаку нафиг не сдался 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Бердыев не азербайджанец 12.11.2025

Каспийский берег Что на лопатку наложжил....то и выложил на сайт! С х вообще связывать Курбана со Спартаком? Давай Лопатка.....я тебе подкину еще одного Курбана из Азербайджана...по фамилии Бердыев. На лопатку его и на сайт! 12.11.2025

НВ он же уже подписал предварительное соглашение с зинитом (позором Российского футбола). медиарасты пора браться за симака, вперед (он не выпускает Мостового в основе):stuck_out_tongue_winking_eye: 12.11.2025

mikeV Извращенец! 12.11.2025

townace АХАХАХА! Меня тоже не интересует работа в Спартаке! СЭкс, незадорого могу интервью дать и разъяснить причины))) 12.11.2025