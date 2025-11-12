Главный тренер «Карабаха» Гурбанов заявил, что ему не интересна работа в «Спартаке»

12 ноября, 14:50
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, что его не интересует работа в «Спартаке», сообщает Legalbet.
53-летний азербайджанский специалист готов покинуть «Карабах» только в случае предложений от турецких «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».
Ранее в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что «Спартак» интересуется Гурбановым.
«Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды семь очков после четырех игр.
11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Серб возглавлял команду с лета 2024 года.
А позвольте спросить, интересен ли самому "Спартаку" сей умник. Подозреваю, что ни Ф. Кахигао, ни даже А. Мовсесьян никогда и не слышали о нём.
Кто такой Гурбанов?
Несоветский вы человек, товарищ Гурбанов. Советский человек мог не мечтать о Спартаке, только если носил погоны или работал на московском автозаводе.
Зато ему была интересна СВИНУХОВА ( вратарь Фк Энергия Воронеж) , когда его женили на ней фиктивно для получения Российского паспорта( 2002 плюс минус) , проверьте его на законность получения РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. Я сам лично от него в Факеле слышал его рассказ о этой свадьбе.
Твою ж мать-то!!! Просто нет слов от возмущения, что не пойми кто, да не интересует работа в Спартаке!!! Вот дОжили!
Набрасали Гурбанову, чтобы он смог заикнуться про «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Он и надулся))
Выше написано, тренер команды, идущей в Лиге Чемпионов на 12 месте. 7 очков после 4 игр.
Откуда это чучело выползло? Он кто?
А где я написал что он азербайджанец?
Так и он Спартаку нафиг не сдался
Бердыев не азербайджанец
Что на лопатку наложжил....то и выложил на сайт! С х вообще связывать Курбана со Спартаком? Давай Лопатка.....я тебе подкину еще одного Курбана из Азербайджана...по фамилии Бердыев. На лопатку его и на сайт!
он же уже подписал предварительное соглашение с зинитом (позором Российского футбола). медиарасты пора браться за симака, вперед (он не выпускает Мостового в основе):stuck_out_tongue_winking_eye:
