12 ноября, 14:50

Главный тренер «Карабаха» Гурбанов заявил, что ему не интересна работа в «Спартаке»

Павел Лопатко

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, что его не интересует работа в «Спартаке», сообщает Legalbet.

53-летний азербайджанский специалист готов покинуть «Карабах» только в случае предложений от турецких «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».

Ранее в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что «Спартак» интересуется Гурбановым.

«Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды семь очков после четырех игр.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Серб возглавлял команду с лета 2024 года.

Источник: Legalbet
30

  • dinela

    :rofl: Помидоры почём? Три рублИ!

    13.11.2025

  • Эстебан

    А позвольте спросить, интересен ли самому "Спартаку" сей умник. Подозреваю, что ни Ф. Кахигао, ни даже А. Мовсесьян никогда и не слышали о нём.

    13.11.2025

  • lenin.vowa2018

    а кому интересно что там интересно какому-то Гурбанову?

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    ... и это всё о нём

    13.11.2025

  • Valeri

    Кто такой Гурбанов?

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Медирасты форева)))

    12.11.2025

  • Ратель

    Несоветский вы человек, товарищ Гурбанов. Советский человек мог не мечтать о Спартаке, только если носил погоны или работал на московском автозаводе.

    12.11.2025

  • вперёд Спартак!

    Как же мы будем жить без Гурбанова о котором "мечтаем" днём и ночью?

    12.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Лучшая шутка осенней части сезона!

    12.11.2025

  • @CSKA@

    еще бы , ведь мясо это дно...а он в лиге, обыгрывает грандов

    12.11.2025

  • Федор

    Зато ему была интересна СВИНУХОВА ( вратарь Фк Энергия Воронеж) , когда его женили на ней фиктивно для получения Российского паспорта( 2002 плюс минус) , проверьте его на законность получения РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. Я сам лично от него в Факеле слышал его рассказ о этой свадьбе.

    12.11.2025

  • Artorixus

    Твою ж мать-то!!! Просто нет слов от возмущения, что не пойми кто, да не интересует работа в Спартаке!!! Вот дОжили!

    12.11.2025

  • flacorusSM

    В Москве тебе можно предложить арбузы продавать))

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Бля...Как написАть всем этим Лопаткам,Антоновым,Заздравиным,Бухаевым,Сергеевым,Потетюевым....Господин Максимов!Вам не стыдно?Валите все,с Вами во главе с уважаемого издания!Как вас оттуда выгнать??? Владимир Михайлович извините...Нет слов без исконно русских...

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Редактура,модераторы...???Жду!

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Лопатко ты дебил,непрофессионал,даун,хайпожор,желтушник...

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Еба.ть-колотить...Вот СЭ помойка....

    12.11.2025

  • Горын

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    12.11.2025

  • AlAr

    Набрасали Гурбанову, чтобы он смог заикнуться про «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Он и надулся))

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Выше написано, тренер команды, идущей в Лиге Чемпионов на 12 месте. 7 очков после 4 игр.

    12.11.2025

  • Федот

    Откуда это чучело выползло? Он кто?

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Эта музыка будет вечной..." (С)

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    А где я написал что он азербайджанец?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так и он Спартаку нафиг не сдался

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бердыев не азербайджанец

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    Что на лопатку наложжил....то и выложил на сайт! С х вообще связывать Курбана со Спартаком? Давай Лопатка.....я тебе подкину еще одного Курбана из Азербайджана...по фамилии Бердыев. На лопатку его и на сайт!

    12.11.2025

  • НВ

    он же уже подписал предварительное соглашение с зинитом (позором Российского футбола). медиарасты пора браться за симака, вперед (он не выпускает Мостового в основе):stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.11.2025

  • mikeV

    Извращенец!

    12.11.2025

  • townace

    АХАХАХА! Меня тоже не интересует работа в Спартаке! СЭкс, незадорого могу интервью дать и разъяснить причины)))

    12.11.2025

  • Максим

    Это провал, а что по грамонтности ? Ну это дно, дальше некуда

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Деян Станкович
    ФК Карабах
    ФК Спартак (Москва)
