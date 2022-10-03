Сторожук — о матче с «Крыльями»: «Скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).

«Результат ничейный. Если брать по ходу и разбирать игру быстро, то, наверное, мы скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу.

Конечно, непросто нам приходится, потому что сегодня, например, центрального нападающего играл Никита Кривцов, когда он никогда, наверное, за всю карьеру не играл. И Бородин у нас заболел коронавирусом.

Если здесь есть какие-то моменты с ротацией, то в линии атаки в роли центрального нападающего Кордобе пока нет замены», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.