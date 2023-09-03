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Сегодня, 00:01

Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги первой четверти РПЛ.

— Какие можете подвести итоги первой четверти чемпионата?

— Мне нравится наша позиция в турнирной таблице! Мы выиграли 5 из 7 игр. Мне понравились все игры. Должны были выигрывать все игры, мы не забили пенальти «Локомотиву» и «Факелу». У нас во всех играх были свои моменты. Это футбол, не всегда все будет так, как ты хочешь. Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами, а не просто играют. Играть можно во дворе на улице, а тут нужно совершать правильные действия для достижения результата. Нам нужно продолжать тренироваться и давать результат.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Всего в этом сезоне чемпионата России команда Ивича одержала 5 побед. В 8-м туре «быки» сыграют на выезде с «Ахматом».

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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